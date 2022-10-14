. Фото: скриншот с видео

Бойцы Орловского батальона поблагодарили за поддержку земляков. Участники добровольческого отряда записали видеообращение для жителей Орловщины.

Роликом поделился в соцсетях губернатор Андрей Клычков. Участники СВО поблагодарили орловцев за очередной переданный гуманитарный груз и поддержку.

- Мы выполним задачу, поставленную перед нами Президентом, искореним нацизм, который, к сожалению, решил снова возродиться на территории сопредельного государства. Мы освободим братскую Украину от этой нечести, вернемся домой с победой, - сказали в своем обращении бойцы из Орловского батальона.

Сейчас от военнослужащих поступили списки необходимых им вещей. Глава области отметил, что регион продолжит поддерживать бойцов.