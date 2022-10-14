На Ливенской в Орле автобус сбил девочку на переходе

ДТП случилось на Ливенской улице Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле заказной автобус сбил девочку-пешехода. Авария, в которой пострадала школьница, произошла на переходе по улице Ливенской.

Подробности происшествия озвучили в Госавтоинспнекции региона. Все случилось 13 октября в пятом часу вечера. За рулем автобуса "Неоплан" сидел 42-летний водитель, он вел его по Ливенской в сторону Молдавской улицы. В районе дома №33 по зебре, не оборудованной светофором, проезжую часть переходила десятилетняя пешеход. Она угодила под колеса.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 12 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы.