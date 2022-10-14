За поджог чужого имущества орловцу придется отвечать перед судом
Фото: Нина СОКОЛОВА
30-летний орловец поджег чужой сарай после ссоры. На мужчину завели уголовное дело.
Сарай полыхал в Железнодорожном районе областного центра. Огонь тушили пожарные, а полицейские разбирались в причине возгорания. Так, стражи порядка установили, что его подожгли. Оказалось, что 30-летний житель региона поссорился с родственником владелицы сарая. Когда он остался там один, то решил отомстить и поджег хозпостройку.
- По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога), - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Поджигателя допросили в качестве подозреваемого. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.