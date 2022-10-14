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Происшествия14 октября 2022 6:24

30-летний орловец поджег чужой сарай после ссоры

На мужчину завели уголовное дело
Нина СОКОЛОВА
За поджог чужого имущества орловцу придется отвечать перед судом

За поджог чужого имущества орловцу придется отвечать перед судом

Фото: Нина СОКОЛОВА

30-летний орловец поджег чужой сарай после ссоры. На мужчину завели уголовное дело.

Сарай полыхал в Железнодорожном районе областного центра. Огонь тушили пожарные, а полицейские разбирались в причине возгорания. Так, стражи порядка установили, что его подожгли. Оказалось, что 30-летний житель региона поссорился с родственником владелицы сарая. Когда он остался там один, то решил отомстить и поджег хозпостройку.

- По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога), - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Поджигателя допросили в качестве подозреваемого. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.