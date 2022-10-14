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Происшествия14 октября 2022 6:16

Жители орловской деревни остались без дома из-за замыкания

Пожар тушили в Знаменском районе
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Пожар тушили в Знаменском районе 13 октября

Пожар тушили в Знаменском районе 13 октября

Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области полыхал жилой дом. Пожар тушили в Знаменском районе 13 октября.

О ЧП подробнее рассказали в региональном главке МЧС. Спасателям о возгорании дома в деревне Подымова сигнал поступил примерно в 9 утра, на место приехали пожарные. Огонь уже успел набедокурить. В итоге с пламенем справились, но дом выгорел на площади в 72 квадратных метра. Причиной, по которой случился пожар, считают короткое замыкание электропроводки.

- За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали двенадцать раз, из них один выезд на ликвидацию пожара и одиннадцать – на различные происшествия и помощь населению, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.