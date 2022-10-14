Юные орловцы отправят письма российским бойцам. Уже готово более 240 тысяч детских писем и рисунков.

В понедельник, 17 октября, в школах и вузах Орловской области пройдет «Урок Мужества». Его организовали Министерства обороны и просвещения РФ для поддержки участников специальной военной операции на Украине. Орловские школьники и студенты также поучаствуют во Всероссийской акции «Письмо солдату».

- Для этой цели уже подготовлено свыше 240 тысяч детских писем и рисунков для наших бойцов. Письма будут переданы участникам специальной военной операции, а также мобилизованным, проходящим подготовку и боевоеслаживание, - рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.

Также «Уроки Мужества» посетят военнослужащие и ветераны Вооруженных Сил.