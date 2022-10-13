На муниципальные рейсы в Орле с 14 октября выйдут частники

По муниципальным маршрутам поедут частники Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле с завтрашнего дня, 14 октября, на муниципальные маршруты выйдут частники. Индивидуальные предприниматели отправят водителей по городским рейсам из-за проблем с нехваткой топлива в муниципальном ТТП.

Сегодня жители города пожаловались, что муниципальные автобусы не вышли в рейсы. Как оказалось, не хватило дизеля и нет финансовой возможности заправить транспорт. В мэрии сообщили, что проблемы временные и пообещали решить вопрос с перевозкой пассажиров. Выходом из ситуации чиновники увидели привлечение частных перевозчиков.

По информации пресс-службы горадминистрации, всего в рейсы выйдет 12 автобусов, их запустят по пяти маршрутам. Это 15-й и 16-й, а также автобусы, которые сейчас заменяют трамваи: 1Т, 3Т и 4Т. Все они будут курсировать с интервалами 25-30 минут.

- Сейчас администрация прорабатывает с частными перевозчиками возможность выставить еще дополнительные единицы, чтобы восполнить образовавшиеся пробелы, - отмечают в пресс-службе администрации Орла.

На интерактивных картах транспорт отображаться не будет.