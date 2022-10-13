Волонтеры попробовали себя в роли реставраторов

В реставрации Оптина монастыря в Болхове поучаствовали волонтеры. На протяжении нескольких дней профессиональным мастерам помогали 20 студентов.

С 10 по 12 октября в Орловской области стартовал проект по сохранению культурного наследия «Школа волонтеров». В нем приняли участие 20 добровольцев, которые отправились в Троицкий Оптин монастырь в городе Болхов для помощи реставраторам. Заранее они получили необходимые теоретические и практические знания в сфере культуры и реставрационного дела.

Три дня студенты ОГУ имени Тургенева и Политехнического института имени Поликарпова вместе с реставраторами работали над восстановлением крепостных стен постройки. Вместе с этим волонтеры знакомились с историей Болхова и самого Оптина монастыря, который был основан раньше XV века.

- Волонтеры попробовали себя в роли реставраторов и получили новые знания, которые могут стать фундаментом для более глубокого изучения истории, культуры нашей страны, стимулом для дальнейшего участия в волонтерских проектах.Ряды «Школы волонтеров наследия» регулярно пополняются, все больше людей хотят помочь в сохранении объектов исторического-культурного наследия, - отметили в Центре культурных стратегий и проектного управления.