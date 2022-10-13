Фото: orel-region.ru

Орловцы вернулись с медалями с Всероссийского турнира по спортивному ориентированию. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге.

Медали из северной столицы России привезли в регион воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 10. Ребята отличились в таких дисциплинах, как «кросс-спринт», «кросс многодневный» и «кросс-эстафета».

О медалистах рассказали в пресс-службе областного Правительства. Так, в первый день Всероссийского турнира по спортивному ориентированию «бронзу» завоевали Дарья Кононова и Святослав Васин. А по итогам двух соревновательных дней серебряным призером стала Маргарита Баранчикова.

Также в тройку призеров в дисциплине «кросс-эстафета» вошли Трофим Сарафанников и Сергей Соболев, которые получили бронзовые медали. Аналогичные награды в копилку орловской сборной принесла эстафетная команда в составе Святослава Васина и Андрея Козина.