Задержан житель Орла, укравший телевизор из медучреждения

Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

Задержан житель Орла, укравший телевизор из медицинского учреждения. Ночью он пробрался по пожарной лестнице в здание и похитил дорогостоящую плазму.

Подробнее о происшествии рассказали в региональном УМВД. Заявление о краже написали сотрудники лечебной организации. Оперативникам удалось выяснить, что же произошло, и установить детали случившегося. Как оказалось, в здание в ночное время пробрался 39-летний горожанин. Он пролез по пожарной лестнице, снял телевизор, который стоит около 30 тысяч рублей, унес его, а потом продал в несколько раз дешевле в пункт ремонта техники. Однако наказания избежать ему не удастся.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. Подозреваемый задержан, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.