Выставка, посвященная войне, откроется в Орле под открытым небом Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле откроется выставка о Великой Отечественной войне. Экспозиция развернется в городском парке под открытым небом.

Уникальная выставка «Парад Победы» начнет работать в центре Орла уже завтра, 14 октября. Она станет заключительной экспозицией в рамках проекта «Россия – нам есть чем гордиться!» Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО». Увидеть самые ценные экспонаты Государственного исторического музея жители и гости региона смогут в городском парке культуры и отдыха.

- Выставка проиллюстрирует рассказ об одном из важнейших событий ХХ века – Победе советского народа над фашизмом во Второй мировой войне. Центральное место в выставке займут материалы о главных действующих лицах Парада Победы 1945 года – маршалах Советского Союза Сталине, Жукове и Рокоссовском, - рассказали про экспозицию в городской администрации.

Выставка «Парад Победы» будет работать в центре областной столицы до 2 декабря.

КОГДА? ГДЕ?

14 октября, 17.00

Городской парк

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