Детский сад на Ливенской в Орле проверят сотрудники федеральных структур. После этого дошкольное учреждение подаст заявку на лицензию.

Проверяющие из Ростехнадзора и Роспотребнадзора посетят новые ясли на Ливенской до конца этого месяца. Они проверят работоспособность котельной и соответствие детского сада установленным санитарным требованиям.

По информации пресс-службы горадминистрации, срок сдачи яслей продлили еще на один месяц. Пусконаладка котельной затянулась из-за длительной замены импортных комплектующих. Сейчас котельная работает в тестовом режиме вот уже две недели. Оборудование переведут в итоговый режим работы после проверки Ростехнадзора и получения соответствующего заключения.

Качество и количество сантехники, мебели и другого оборудования в новом детском саду № 99 проверят специалисты Роспотребнадзора. После получения заключения от проверяющих будет отправлена заявка на лицензирование. Весь пакет необходимых документов планируется получить уже к 1 ноября.