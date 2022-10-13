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Общество13 октября 2022 11:05

В Орле муниципальные автобусы не вышли в рейс из-за нехватки топлива

Обслуживать маршруты придется частным перевозчикам
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Для машин, перевозящих пассажиров по нескольким маршрутам, попросту не хватило топлива

Для машин, перевозящих пассажиров по нескольким маршрутам, попросту не хватило топлива

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле 13 октября не вышли в рейс муниципальные автобусы, принадлежащие ТТП. Для машин, перевозящих пассажиров по нескольким маршрутам, попросту не хватило топлива.

Люди, стоящие на остановках, так и не дождались нужно транспорта. Выпустить в рейс удалось только две машины, они пошли на остатках дизеля. Другие автобусы, которые кстати регулярно приобретают для ТТП, заправить оказалось нечем. В мэрии прокомментировали ситуацию: мол, трудная финансовая ситуация, возникли временные трудности с покупкой дизтоплива. Для решения проблемы привлекать решили частников.

- Для стабилизации ситуации принято решение о временном выпуске на маршруты, не обслуживаемые МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие», автобусов частных перевозчиков. Они выйдут в рейс с завтрашнего дня, - рассказали в пресс-службе мэрии Орла.

В мэрии отметили также, что трамваи и троллейбусы продолжают работу.

МУП ТТП Орла находится в настоящее время в не самом завидном положении. В том числе, возбуждены несколько уголовных дел, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. Бывшего замдиректора задержали по подозрению в мошенничестве.