В Орле муниципальные автобусы не вышли в рейс из-за нехватки топлива

Для машин, перевозящих пассажиров по нескольким маршрутам, попросту не хватило топлива Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле 13 октября не вышли в рейс муниципальные автобусы, принадлежащие ТТП. Для машин, перевозящих пассажиров по нескольким маршрутам, попросту не хватило топлива.

Люди, стоящие на остановках, так и не дождались нужно транспорта. Выпустить в рейс удалось только две машины, они пошли на остатках дизеля. Другие автобусы, которые кстати регулярно приобретают для ТТП, заправить оказалось нечем. В мэрии прокомментировали ситуацию: мол, трудная финансовая ситуация, возникли временные трудности с покупкой дизтоплива. Для решения проблемы привлекать решили частников.

- Для стабилизации ситуации принято решение о временном выпуске на маршруты, не обслуживаемые МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие», автобусов частных перевозчиков. Они выйдут в рейс с завтрашнего дня, - рассказали в пресс-службе мэрии Орла.

В мэрии отметили также, что трамваи и троллейбусы продолжают работу.

МУП ТТП Орла находится в настоящее время в не самом завидном положении. В том числе, возбуждены несколько уголовных дел, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. Бывшего замдиректора задержали по подозрению в мошенничестве.