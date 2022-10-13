Фото: Сергей Силаев

В Орловской области заменили 118 лифтов в 2022 году. Работы проводили в 28 домах.

Об этом на совещании рассказал исполняющий обязанности директора фонда капитального ремонта в многоквартирных домах региона Владимир Слизовский.

В областной столице рабочие заменили 77 лифтов в 17 многоквартирных домах. Пять лифтов поменяли в Ливнах, 36 – в Мценске. Их уже ввели к эксплуатацию.

В следующем году в планах заменить 278 лифтов в 77 домах. Стоимость работ – 896 миллионов рублей. Уже заключены договоры на замену 89 лифтов в 21 доме. Руководитель отметил, что максимальный срок остановки оборудования составит от 45 до 57 дней в 2023 году.