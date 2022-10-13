Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле на новом физкультурном комплексе вскоре появятся тренажеры. Орловцы смогут опробовать их через несколько недель.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа возле школы № 15 на улице Генерала Родина продолжается. Основные работы уже практически завершили. На площадке проложили трубы дренажной канализации, под мачтовые опоры завели электрический кабель. Также там заложили фундамент под трибуну, на которой в дальнейшем разместится сотня зрителей. В ближайшее время планируется установка светильников.

Подрядчик продолжает асфальтировать баскетбольную площадку и беговые дорожки, чуть позже на них уложат резинокортовое покрытие. Его на объект уже доставили.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что рабочие уже приступили к монтажу спортивного оборудования и тренажеров. При благоприятных погодных условиях работы по установке завершатся до конца месяца. Тогда там смогут начать заниматься юные и взрослые орловцы.