Орловцы обеспокоены падением строительного мусора в Оку при ремонте Красного моста

На мосту разбирают центральный пролет с помощью строительной техники Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловцы обеспокоены падением строительного мусора в Оку при реконструкции Красного моста. Ситуацию прокомментировали в городской администрации.

Видеоролик, на котором видно падение строительного мусора в Оку с Красного моста, горожане разместили в социальных сетях. На данный момент там разбирают центральный пролет с помощью строительной техники. По информации Объединенного муниципального заказчика, падение мусора при монтаже и демонтаже моста неизбежно. К слову, крупные фрагменты в Оку не попадают.

В пресс-службе администрации Орла уточнили, что после завершения реконструкции Красного моста подрядчик очистит русло реки под местом производства работ. Качество уборки покажет водолазное обследование.

Также будут проведены компенсационные мероприятия по воспроизводству водных биоресурсов: в Оку запустят мальков.