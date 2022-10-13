Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 октября 2022 9:00

В Болховском районе появится площадка для сдачи норм ГТО

Работы находятся на стадии завершения
Сергей Силаев
Фото: газета "Болховские куранты"

Фото: газета "Болховские куранты"

В Болховском районе появится площадка для сдачи норм ГТО. Работы находятся на стадии завершения.

Строительство площадки проходило в рамках национального проекта «Демография». Местная газета «Болховские куранты» сообщила, что площадка расположена на территории лыжно-биатлонного комплекса. Здесь может сдавать нормативы: бег, подтягивания, отжимания, наклоны, прыжков в длину, метания снарядов и другие.

На спортивном объекте предусмотрено оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья. Рабочие установили 18 тренажеров, резиновое покрытие и асфальт. Подрядчик выполнил практически все работы.