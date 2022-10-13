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В Орловской области впервые с 9 августа выявили менее 100 случаев COVID-19 за сутки. Выздоровели 284 человека.

Данные о распространении коронавирусной инфекции в регионе на 23 октября предоставил федеральный оперативный штаб.

Общее число выявленных случаев достигло отметки 132 341. За 24 часа болезнь подтвердилась у 96 человек.

Победили коронавирус 284 орловца за сутки. Всего жители региона закрыли больничные 128 996 раз.

Медики госпитализировали в больницы 23 человека. За сутки умер 1 пациент. Общее число жертв инфекции в Орловской области с начала пандемии – 1 955.