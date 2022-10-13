В Орле открыли горячую линию для школьников и их родителей. Специалисты помогут определиться с будущей профессией.

Помимо информации о востребованных профессиях, по телефону 8-4862-36-09-22 школьники и студенты получат информацию о вакансиях и учебных заведениях города Орла. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В течение месяца во всех районах города пройдут тематические классные часы, мастер-классы по рабочим профессиям, конкурсы профмастерства, а также профориентационные экскурсии.

Итоги месячника профессиональной ориентации подведут 10 ноября, однако обращаться за помощью можно не только в этот период. В прошлом году услугой воспользовались более 1 100 подростков в возрасте от 14 до 17 лет, а за девять месяцев 2022 года уже свыше 1 300 человек.