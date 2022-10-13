Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В деревне Орловской области вспыхнул пожар из-за сушилки. В результате выгорела обрешетка на 36 квадратов.

О происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. Пожар произошел ночью, 13 октября, около 03.40. Причиной вызова спасателей стала сушилка.

В результате ее возгорания, выгорела деревянная обрешетка. Причину пожара устанавливают специалисты. Пострадавших нет.

За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 19 раз, из них два выезда на ликвидацию пожаров и 17 – на различные происшествия и помощь населению.

Всего за прошедшие сутки орловские спасатели выезжали на вызовы 19 раз. Два раза они тушили пожары, 17 раз – помогали населению.