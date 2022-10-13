В Орле водитель на кроссовере сбил пенсионерку

Пенсионерка пострадал в ДТП Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле пожилая женщина пострадала в ДТП. Ее сбил кроссовер марки "Джили", когда водитель двигался задним ходом.

Подробнее об аварии, случившейся в Советском районе города 12 октября, рассказали в региональной Госавтоинспекции. Все случилось на дворовой территории дома №24 по улице 60 лет Октября. За рулем иномарки "Джили" сидел 42-летний водитель.

- Он не убедился в безопасности своего маневра и допустил наезд на пешехода, женщину 86 лет. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за сутки на дорогах областного центра и районов региона зафиксировано полицейскими 10 дорожно-транспортно происшествий. Есть пострадавшие. Так, в Орле при ДТП в Советском районе пострадала женщина-пешеход. Прямо на переходе она попала под колеса легковой иномарки "Форд".