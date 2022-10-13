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В Орловской области возобновлена частичная мобилизация. Ранее ее приостановили 5 октября.

Об этом в социальных сетях рассказал губернатор региона Андрей Клычков в рамках прямого эфира.

– По поводу тех дальнейших процессов по мобилизации – да, у нас будут дальше повестки идти. Вот уже завтра с утра назначили совещание. Будет понятно по тем задачам, по продолжению мобилизации, которые к нам идут, - сказал Клычков.

Напомним, после приостановки частичной мобилизации повестки приходить не переставали, однако отправок мобилизованных в учебные центры не проводилось. Некоторое время они не могли принять орловцев.

– Процесс был приостановлен, сейчас он пойдет дальше. По отдельным военно-учетным специальностям будем задачи выполнять, которые Минобороны нам ставит. Сейчас в этой работе никакой паузы нет, - подытожил глава региона.