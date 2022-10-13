В Орле ушло в суд дело полицейских, кулаками выбивавших признание с подозреваемого

Суд рассмотрит дело против двоих полицейских городского УМВД, избивших подозреваемого Фото: Нина СОКОЛОВА

В Орле суд рассмотрит дело двоих сотрудников полиции, кулаками выбивавших показания с подозреваемого. За превышение должностных полномочий Фемида определит наказание сотрудникам городского Управления МВД.

По версии следствия, само действо развернулось в ноябре 2021 года. Тогда в качестве подозреваемого по делу о краже телефона проходил 35-летний орловец. Мужчина убеждал полицейских, что преступления он не совершал, но те решили заставить его признать вину. В ход пошло рукоприкладство, подозреваемого били по рукам и ногам, в итоге у него оказалась сломана локтевая кость.

Уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий расследовал следком.

- Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщил "Комсомолке" Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Преступление выявили сотрудники службы собственной безопасности УМВД.

- Данный факт выявлен ОРЧ СБ УМВД по Орловской области. Если вина сотрудников будет доказана, они понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством, - прокомментировали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.