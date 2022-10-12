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Происшествия12 октября 2022 14:00

Орловец зашел в кафе и вышел с чужим телефоном за 40 тысяч рублей

Ранее он попадал в поле зрения сотрудников полиции
Сергей Силаев
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

Орловец зашел в кафе и вышел с чужим телефоном за 40 тысяч рублей. Ранее он попадал в поле зрения сотрудников полиции.

О происшествии сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области. Мужчина отдыхал в заведении в компании и выронил телефон. После этого он обратился в полицию.

Стражи порядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что 19-летний парень подобрал гаджет и вышел с ним из кафе. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Парню избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается. Полицейские устанавливают местонахождение украденного телефона