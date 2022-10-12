Орловская делегация приняла участие в Российском экологическом форуме

.

Заместитель губернатора, председатель совета директоров УК «Зеленая роща», регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Орловской области Антон Старосельский, и директор компании Александр Муромский приняли участие в Российском экологическом форуме (РЭФ).

В отрасли РЭФ признан крупнейшим событием, объединяющим главных игроков сферы обращения с ТКО. В этом году форум проводился во второй раз, а впервые он состоялся в прошлом году.

РЭФ на два дня, 10—11 октября, стал площадкой для обсуждения самых актуальных экологических вопросов, на которой выступали руководители профильных федеральных структур, в частности вице-премьер Виктория Абрамченко и генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, представители бизнеса, специалисты отрасли.

«На пленарных сессиях форума обсуждались очень важные экологические проблемы и, что самое главное, стали понятны и тактика, и стратегия, по которым будет развиваться экологическая сфера в нашей стране. Отрадно отметить, что это будет модернизировано, масштабно, в соответствии с мировыми трендами. Поскольку, как точно отметила вице-премьер Виктория Абрамченко, экология – не имеет границ, мы все находимся на одной планете.

Названия тем пленарных сессий РЭФ говорят сами за себя: «Регионы и региональные операторы: как наладить успешную работу», «Практический переход к экономике замкнутого цикла в отраслях: промышленность, строительство, сельское хозяйство», «Энергия из отходов – вектор устойчивого развития», «Сохрани планету» в рамках программы ВЭБ.РФ «Пять шагов для городов», «Цифровые решения в сфере обращения с ТКО» и т.д. Я многое почерпнул на форуме для работы регоператора в Орловской области, ознакомился с лучшими наработками коллег из других регионов. И также отметил, что наряду с направлениями, по которым мы уже успешно развиваемся – это сортировка, цифровизация и др., есть процессы, которые нам необходимо налаживать. Это в первую очередь сейчас относится к переработке ТКО. В Орловской области явный дефицит перерабатывающих предприятий. А они необходимы для функционирования экономики замкнутого цикла. То есть, как отметила в своем выступлении Виктория Абрамченко, «традиционная модель экономики, работающая по принципу «добыть, использовать, выбросить» сегодня должна быть заменена на принципиально новую модель циркулярной экономики. (Задача которой - кратно использовать и как можно дольше сохранять ценность вещей, материалов и ресурсов). Иначе, как говорят ученые, если население планеты достигнет почти 10 млрд человек к 2050 году, потребуются ресурсы трех планет Земля, чтобы сохранить текущий образ жизни. Поэтому переход к экономике замкнутого цикла необходим». Так что будем рады, если предприниматели проявят интерес к развитию бизнеса по переработке ТКО у нас в регионе, - поделился впечатлениями от форума Александр Муромский.