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Жители Орловской области хранят в банках почти 104 миллиарда рублей. На одного человека приходится 146 тысяч рублей.

Об этом рассказали в орловском отделении Банка России. 96,5% сбережений орловцы хранят в российской валюте. Год назад депозиты местных жителей составляли 95,4 миллиарда рублей. За год накопления в банках выросли на 9,7% – до 103, 7 миллиарда рублей.

С 1 октября 2022 года вступили в силу новые правила. Они помогут людям разобраться с условиями договора. Нововведения должны защитить клиентов от маркетинговых уловок кредитных организаций.

– Теперь на первой странице документа должна быть размещена таблица с основными сведениями о вкладе: суммой и сроком, возможностью пополнения, порядком выплаты процентов и другой важной информацией. Плюс теперь банки должны указывать в договоре минимальную гарантированную ставку. Она поможет посчитать доход, который человек точно получит, если не будет снимать деньги до конца срока вклада. Вне зависимости от каких-либо других условий. Она будет напечатана в рамке на первой странице договора хорошо читаемым шрифтом, – сообщила начальник экономического отдела орловского отделения Банка России Наталья Киселева.