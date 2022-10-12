Фото: пресс-служба правительства региона

Население Орловской области сократилось более чем на 70 тысяч за десять лет. Статисты насчитали 713 тысяч проживающих в регионе.

Данные об итогах Всероссийской переписи населения-2020, которую сдвинули из-за пандемии коронавирусной инфекции, опубликовал Орелстат.

Из более чем 713 тысяч человек 475,5 тысяч проживают в городах, а 237,9 – в сельской местности. Орловцы живут в 20 городах и поселках городского типа, а также в 2 303 селах.

Перепись подтвердила увеличение населенных пунктов, где проживает от одного до десяти человек. Всего в регионе учли 620 обезлюдевших сел и 815 – с численностью населения до 10 человек.

Орловская область занимает 65-е место в России по численности населения и 17-е место в ЦФО. Городское население сократилось на 40 тысяч человек, сельского – на 33, 6 тысяч.

Женщин на Орловщине почти на 65 тысяч больше, чем мужчин. Это соотношение связано с высокой смертностью среди мужского пола в трудоспособном возрасте. Женский пол преобладает во всех городах и районах области. В общей сложности численность населения женщин – 54,5%, мужчин – 45,5%.