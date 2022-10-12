Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 октября 2022 11:23

В Орловской области подрядчика привлекли к ответственности за невыполненный ремонт дороги

Контракт уже заключили с другой организацией
Сергей Силаев

В Орловской области подрядчика привлекли к ответственности за невыполненный ремонт дороги. Контракт уже заключили с другой организацией.

Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области. Работы должны были выполнить в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Подрядная организация должна была сделать ремонт в селе Большая Куликовка, но не успела к сроку. Прокуратура возбудила дело об административном нарушении. В результате контракт расторгнут в одностороннем порядке. Работы будет выполнять другая подрядная организация.