Фото: со страницы Андрея Клычкова "Вконтакте"

Орловская область отправит большой груз мобилизованным в начале следующей недели. Сейчас идет закупка дополнительного оборудования.

Об этом рассказал губернатор региона Андрей Клычков в социальных сетях. Сейчас идет докупка телефонов, батареек, лекарств, костюмов, раций, печек, генераторов, ноутбуков, обуви, коптеров.

Каждый мобилизованный получит свою посылку в виде рюкзака с одеждой, бельем, обувью и другими принадлежностями. В этот раз посылки от родственников передать не получится. По словам губернатора, на это есть две причины: большой объем груза и смена дислокации бойцов. Многих для дальнейшего обучения перевозят в другой регион.

Клычков попросил родственников не беспокоиться и сообщил, что отдельно скажет о том, куда родным можно будет прийти, чтобы забрать гражданские вещи. Их привезут в Орел.