Фото: Ольга Супонева/Архив "Кп"

В Орловской области выявили 101 случай COVID-19 за сутки. Выздоровели 288 человек.

Данные о распространении коронавирусной инфекции в регионе на 12 октября предоставил федеральный оперативный штаб.

Общее число подтвержденных случаев достигло отметки 132 245. За последние сутки инфекцию подхватил 101 человек.

Победили болезнь 288 человек. Всего орловцы справились с вирусом 128 712 раз.

Медики госпитализировали в больницы 18 человек. За сутки никто не умер. Общее число жертв коронавирусной инфекции в Орловской области с начала пандемии – 1 954.