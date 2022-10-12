Фото: Ольга Супонева/Архив "Кп"
В Орловской области выявили 101 случай COVID-19 за сутки. Выздоровели 288 человек.
Данные о распространении коронавирусной инфекции в регионе на 12 октября предоставил федеральный оперативный штаб.
Общее число подтвержденных случаев достигло отметки 132 245. За последние сутки инфекцию подхватил 101 человек.
Победили болезнь 288 человек. Всего орловцы справились с вирусом 128 712 раз.
Медики госпитализировали в больницы 18 человек. За сутки никто не умер. Общее число жертв коронавирусной инфекции в Орловской области с начала пандемии – 1 954.