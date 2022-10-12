Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Новосильском районе водитель «Лады» съехал на обочину и перевернулся. Он получил телесные повреждения.

О происшествии сообщила региональная Госавтоинспекция. ДТП случилось 11 сентября в 14.00. 51-летний водитель управлял отечественным автомобилем «Лада Клина» и двигался по дороге «Новосиль-Чернышено».

На первом километре мужчина не справился с управлением, съехал с дороги и затем перевернулся. В результате ДТП он получил телесные повреждения.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области произошло 12 ДТП, где пострадал один человек и еще один получил травмы.