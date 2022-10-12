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В Орле пройдут чемпионат и первенство мира по каратэ. В соревнованиях примут участие 1 400 спортсменов из 12 стран.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Мероприятия состоятся в ТМК «Гринн» с 30 октября по 5 ноября. Они включают в себя три группы дисциплин: полный контакт, ограниченный контакт и полный контакт в средствах защиты.

В Орел приедут спортсмены из Казахстана, Ирана, Пакистана, Турции, Молдавии, Африканской республики и других стран. Орел уже в третий раз принимает крупные соревнования по этому виду спорта. В апреле в областной столице прошло первенство России, а в августе - начале сентября состоялся финальный этап летней Спартакиады.