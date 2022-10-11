Орловские баскетболисты во второй раз переиграли команду из Твери

После четырех сыгранных матчей орловцы занимают второе промежуточное место. Фото со страницы БК "ОрелГУ" в VK.

На паркете СК ОГУ состоялся второй матч первенства ЦФО по баскетболу среди мужчин между местным клубом «ОрелГУ» и «Тверью». Если в первой встрече гости худо-бедно сопротивлялись, проиграв с разницей в девять очков (66:75), то в повторной игре перевес хозяев оказался куда внушительнее – 92:67. Самыми результативными у орловцев стали Илья Былков (24 очков), Артем Васин (17) и Даниил Плотников (15 очков).

- Новые игроки нас хорошо выручили - добавили опыта, помогли закрыть позиции травмированных, - отметил после матча помощник главного тренера «ОрелГУ» Владислав Лево. - Им еще тоже нужно время, чтобы полностью погрузиться в нашу игру, так как новые комбинации и недавно с нами тренируются. Соперник заряженный, мотивированный. В Твери с ними будет абсолютно другая игра.

После четырех матчей лидирует «Рязань» (восемь очков). Далее располагается «ОрелГУ» (шесть). Теперь 19 - 20 наши парни сыграют дома с белгородским «Технологом-СШОР №4». Первая встреча начнется в 19:00, вторая – в 13:00.