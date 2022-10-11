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Спорт11 октября 2022 17:21

Орловские баскетболисты во второй раз переиграли команду из Твери

Больше всех очков (24) набрал Илья Былков
Алексей СЕРГУНИН
После четырех сыгранных матчей орловцы занимают второе промежуточное место. Фото со страницы БК "ОрелГУ" в VK.

После четырех сыгранных матчей орловцы занимают второе промежуточное место. Фото со страницы БК "ОрелГУ" в VK.

На паркете СК ОГУ состоялся второй матч первенства ЦФО по баскетболу среди мужчин между местным клубом «ОрелГУ» и «Тверью». Если в первой встрече гости худо-бедно сопротивлялись, проиграв с разницей в девять очков (66:75), то в повторной игре перевес хозяев оказался куда внушительнее – 92:67. Самыми результативными у орловцев стали Илья Былков (24 очков), Артем Васин (17) и Даниил Плотников (15 очков).

- Новые игроки нас хорошо выручили - добавили опыта, помогли закрыть позиции травмированных, - отметил после матча помощник главного тренера «ОрелГУ» Владислав Лево. - Им еще тоже нужно время, чтобы полностью погрузиться в нашу игру, так как новые комбинации и недавно с нами тренируются. Соперник заряженный, мотивированный. В Твери с ними будет абсолютно другая игра.

После четырех матчей лидирует «Рязань» (восемь очков). Далее располагается «ОрелГУ» (шесть). Теперь 19 - 20 наши парни сыграют дома с белгородским «Технологом-СШОР №4». Первая встреча начнется в 19:00, вторая – в 13:00.