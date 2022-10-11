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Общество11 октября 2022 12:30

В Орле возбуждены два уголовных дела о растрате в ТТП

Предприятию причинен ущерб более 180 тысяч рублей
Сергей Силаев
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

В Орле возбуждены два уголовных дела о растрате в ТТП. Предприятию причинен ущерб более 180 тысяч рублей.

Органы прокуратуры провели проверку после коллективного видеообращения работников трамвайно-троллейбусного предприятия города Орла. В итоге выявлены два нарушения. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры узнали, что предприятие выплачивало заработную плату человеку, который не был работником. Кроме этого, в ТТП пропал лом контактного провода во время ремонта трамвайной линии.

Прокуратура вынесла два постановления в следственный орган, на их основании полиция возбудила два уголовных дела по статье «Присвоение или растрата».

Расследование уголовных дел на контроле у прокуратуры. Напомним, ранее в Орле возбудили уголовное дело против чиновников мэрии, согласовавших лизинг, а бывшего замдиректора заподозрили в мошенничестве.