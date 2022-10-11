Фото: УМВД России по Орловской области

В Орле на улице Красина полицейские накрыли наркопритон. Хозяин квартиры может лишиться свободы.

Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области. Полицейские узнали, что 49-летний житель Орла предоставляет квартиру наркозависимым для употребления запрещенных веществ. Оперативники установили нескольких граждан, использовавших квартиру как место для употребления. На них составлены протоколы.

О хозяин квартиры рискует попасть за решетку. Полицейские возбудили уголовное дело за содержание притона и систематическое предоставление помещения для употребления наркотиков. Стражи порядка также обнаружили в жилище шприцы, приспособления для курения и другие предметы.

Расследование продолжается. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.