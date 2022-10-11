Фото: Ольга Супонева

В Орловской области выявили 104 случая COVID-19 за сутки. Выздоровели 437 орловцев.

Данные о распространении коронавирусной инфекции в регионе на 11 октября предоставил федеральный оперативный штаб.

Общее число выявленных случаев – 132 144. Из них за последние сутки заболели 104 человека.

Победили болезнь в 4 раза больше человек, чем заболело. 437 орловцев закрыли больничные за сутки, всего выздоровели 128 424 местных жителей.

Медики госпитализировали 20 человек. Умер 1 заболевший. Общее число жертв коронавирусной инфекции в Орловской области с начала пандемии – 1 953.