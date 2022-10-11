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В Орловской области могут отменить начисление процентов по кредитам для мобилизованных. Сейчас бойцам выдаются кредитные каникулы.

Об инициативе рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков в рамках прямого эфира в социальных сетях. Глава региона поручил подготовить законодательную базу и направить предложение в федеральный центр.

– Я прочитал закон по кредитным каникулам. Мое личное мнение – то, что там указано, что каникулы будут предоставляться, но проценты начисляться, я считаю это неправильным. Я дал поручение подготовить законодательную инициативу по исключению этих процентов, - сказал Клычков.