Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловском районе спасатели потушили пожар повышенной сложности. Загорелась мансарда в деревне Образцово.

О происшествии сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области. Это случилось около 20.00, 9 октября. Огонь мог распространиться на соседний дом.

В результате загорания мансарды, помещение санузла выгорело на 20 квадратных метрах. В коридоре поврежден потолок. От огня пожарные спасли рядом стоящий дом и гараж. Причины происшествия устанавливают специалисты.

Всего за сутки сотрудники МЧС выезжали на вызовы 12 раз. 1 раз – тушение пожаров, 11 – на помощь населению.