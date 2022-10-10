Фото: Ольга Супонева

Орловчанка украла у соседей телефон, еду и духи. Она выждала момент, когда семья уедет на работу.

Об инциденте в Верховском районе сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области. Хозяева уехали с утра на работу, а вечером обнаружили вскрытую дверь, похищенный гаджет, парфюмерию и даже продукты. Общая сумма ущерба превысила 17 тысяч рублей.

Стражи порядка установили, что к преступлению причастна соседка орловцев. Она знала, когда дом пустует, чем и воспользовалась. Теперь на нее завели уголовное дело по статье «Кража». 34-летней женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские продолжают следствие.