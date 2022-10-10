Фото: Ольга Супонева/Архив "Кп"

Орловец проведет в колонии 9 лет за убийство знакомого ножом. Конфликт произошел на алкогольной почве.

О решении суда сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Установлено, что в апреле 2022 года житель Орловского района расписал спиртные напитки в квартире у знакомого. Последний попросил осужденного покинуть жилье, но тот не согласился.

Будучи пьяным, мужчина ответил ударом ножом в грудь. От полученного удара потерпевший скончался на месте.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 9 лет в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год и 10 месяцев.