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Происшествия10 октября 2022 13:03

Орловец проведет в колонии 9 лет за убийство знакомого ножом

Конфликт произошел на алкогольной почве
Сергей Силаев
Фото: Ольга Супонева/Архив "Кп"

Фото: Ольга Супонева/Архив "Кп"

Орловец проведет в колонии 9 лет за убийство знакомого ножом. Конфликт произошел на алкогольной почве.

О решении суда сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Установлено, что в апреле 2022 года житель Орловского района расписал спиртные напитки в квартире у знакомого. Последний попросил осужденного покинуть жилье, но тот не согласился.

Будучи пьяным, мужчина ответил ударом ножом в грудь. От полученного удара потерпевший скончался на месте.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 9 лет в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год и 10 месяцев.