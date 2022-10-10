Орловцы воспользовались Пушкинской картой более 25 тысяч раз в 2022 году. С помощью карты можно потратить 5 тысяч рублей.

Об этом на аппаратном совещании рассказала начальник управления культуры и архивного дела Орловской области Наталья Георгиева.

Пушкинскую карту может оформить молодежь от 14 до 22 лет. Программа стартовала 1 января 2021 года. 5 тысяч рублей в течение года можно потратить в учреждениях культуры. Баланс пополнить самостоятельно нельзя, деньги зачисляет государство раз в год. Также платежное средство именное – его нельзя передать другому человеку.

– Чтобы получить Пушкинскую карту, необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги», подтвердить свою учетную запись и установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура». В нем следует оформить карту, - сообщили в пресс-службе правительства региона.