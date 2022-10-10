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Происшествия10 октября 2022 9:42

В деревне Орловской области при пожаре погиб мужчина

Загорелась деревянная часть дома
Сергей Силаев
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В деревне Орловской области при пожаре погиб мужчина. Загорелась деревянная часть дома.

О происшествии сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области. Возгорание произошло 9 октября, около 05.00 утра в деревне Мрачев Брод Орловского района.

Дом был разделен на две части: кирпичную и деревянную. После загорания последней выгорела 18 квадратных метров. В кирпичной части сгорела кровля на 42 квадратных метра.

– В 16.53 было обнаружено тело мужчины 1958 года рождения, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Причину пожара устанавливают специалисты.