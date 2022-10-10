Фото: Ольга Супонева/Архив "Кп"

В Орловской области выявили 108 случаев COVID-19 за сутки. Победили болезнь 149 человек.

Данные о распространении коронавирусной инфекции предоставил федеральный оперативный штаб.

Общее число выявленных случаев на территории региона – 132 040. За последние сутки заболели 108 человек. Количество ежесуточно заболевших снижается с 28 сентября.

Всего орловцы побороли болезнь 127 987 раз. За последние сутки больничные закрыли 149 человек.

Медики госпитализировали 8 больных. За сутки никто не умер. Общее число жертв коронавирусной инфекции в Орловской области с начала пандемии – 1 953.