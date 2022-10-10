В Орле восемь человек получили условные сроки и штрафы за организацию азартных игр. Они занимались незаконной деятельностью в течение года.

Делом занимались следственные органы. Восемь человек признаны виновным в совершении преступления по статьей «незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.

Следствие установило, что с июня 2019 по июнь 2020 местные жители нашли несколько мест в Орле для проведения азартных игр. Они использовали специальное оборудование вне игорной зоны.

– Приговором суда осужденным назначены наказания в виде условного лишения свободы на сроки от 1 до 3 лет и штрафа в размере от 100 тысяч рублей до 750 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СК по региону.

Преступление выявлено и расследовалось при содействии сотрудников УФСБ России по Орловской области.