Фото: "Телеграммы из Орла"

Школьники Орловской области собрали 2 тонны яблок для военных, участвующих в СВО. Фрукты собрали в школьном саду.

Воспитанники Тельченской школы-интерната в Мценском районе Орловской области поддержали бойцов, участвующих в специальной военной операции. Фрукты собирали по инициативе старшеклассников. Об этом сообщил телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

– В школе не нашлось ни одного учащегося, который бы был безразличен к такому нужному и важному мероприятию. Ребята понимали, что данная акция – гражданский долг перед теми войнами, которые защищают мир и покой в нашей стране, - рассказали работники учебного заведения.

Напомним, недавно в регионе появился «Швейный батальон». Женщины на дому изготавливают вещи для участников специальной военной операции. В скором времени бойцы получат новое термобелье и другие утепленные вещи.