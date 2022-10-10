Фото: пресс-служба правительств Орловской области

В Орел снова прибудет «Поезд Победы». Он приедет на вокзал 21 октября.

Передвижной музей прибудет на Железнодорожный вокзал на два дня. Затем он отправится далее по расписанного маршруту.

Экспозиция позволит узнать орловцам о подвигах советских солдат в годы Великой Отечественной войны. «Поезд Победы» – первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда.

Желающие могут стать волонтерами проекта. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте «Волонтеры Победы».