В Орловской области в ближайшие три дня не планируется отправка призывников. Пока центры переподготовки не готовы принять бойцов.

Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в социальных сетях. Напомним, ранее глава региона сообщил, что частичная мобилизация в области приостановлена. Нужное количество человек было набрано, однако тем, кому сейчас приходят повестки, необходимо явиться в военкомат для подтверждения мобилизационной готовности.

– В ближайшие три дня - 10, 11 и 12 октября - отправка призывников из нашего региона не планируется. у наших ребят созданы все необходимые условия для проживания и учебного процесса. Но новых призывников центры переподготовки принять пока не готовы, - сообщил Клычков.