Орловские баскетболисты одержали первую победу в сезоне

Самыми результативными игроками у нас стали Артем Прялухин (17 очков, 13 подборов) и Артем Васин (17 очков, пять передач). Фото со страницы БК "ОрелГУ" в VK.

Вчера, 8 октября, в Орле на паркете СК ОГУ состоялся матч первенства ЦФО баскетболу среди мужчин. Местный «ОрелГУ» принимал «Тверь». После двух поражений от «Брянска» наши парни наконец-то одержали победу – 75:66. Самыми результативными игроками у нас стали Артем Прялухин (17 очков, 13 подборов) и Артем Васин (17 очков, пять передач).

- Мы победили, но, к огромному сожалению, результат игры абсолютно не вдохновил, - признался после матча наставник «ОрелГУ» Алексей Борняков. - Парни допустили очень много нелепых ошибок, которых можно было избежать.

- Изначально вся команда недооценила соперника и ожидала, что противостояние пройдет без такой усиленной борьбы и с постоянным преимуществом в нашу пользу, - заявил Артем Прялухин. - Но на деле оказалось совсем иначе. БК «Тверь» отлично играет в нападении и защите, на подбор парни идут всей пятёркой и цепляются за каждый шанс набрать как можно больше очков.

Сегодня, 9 октября, «ОрелГУ» проведет второй матч с «Тверью». Начало в 12:00.