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Орловец попытался дать взятку гаишнику и был оштрафован. Житель Орловской области нарушил правила дорожного движения.

Делом занимались следственные органы. Житель региона обвиняется в покушении на дачу взятки, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

Следствие установило, что 51-летний мужчина находился в кабинете ОМВД по Верховскому району и передал сотруднику ГИБДД взятку в размере 30 тысяч рублей. Он не хотел получать административное наказание.

– Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу, - отметили в пресс-службе ведомства.