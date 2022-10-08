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Общество8 октября 2022 7:50

В Орле в ноябре откроется семейный МФЦ

Такие же центры появятся в Ливнах и Болхове
Сергей Силаев
Фото: Ольга Супонева/Архив "Кп"

Фото: Ольга Супонева/Архив "Кп"

В Орле в ноябре откроется семейный МФЦ. Такие же центры появятся в Ливнах и Болхове.

О планах по открытию многофункциональных центров сообщила руководитель департамента социальной защиты Орловской области Ирина Гаврилина эфире «Радио России. Орел».

Центр появится в здании фабрики «Гамма». Ремонтные работы подошли к концу, а доступная среда обеспечена. Посещение достаточно просторно, отвечает современным требованиям. В настоящее время закупается мебель. В планах открыть семейные МФЦ в Ливнах и Болхове.