Фото: пресс-служба правительства региона

Орловская область собрала около 10 тонн гуманитарного груза для мобилизованных. Посылки направляли в единый пункт в течение недели.

Работа по погрузке началась в городе Орле, на базе администрации Орловского района. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Помимо родственников, помощь собирали представители бизнеса и другие неравнодушные жители. Сегодня в учебные части направится три машины. К мобилизованным приедет и глава региона.

– В посылке находятся палатки, костюмы «Горка», продукты питания, инструменты и те вещи, которые в данное время необходимы нашим ребятам, - рассказал глава Орловского района Роман Жуков.